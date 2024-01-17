Действительно ли пес Боби прожил 31 год? Книга рекордов Гиннесса проводит расследование

В прошлом году Боби (официальное название породы Рафейру ду Алентежу) дважды попал в заголовки мировых СМИ: первый раз, когда Книга рекордов назвала его самым старым из всех живущих на планете псов, второй — когда он после смерти стал самой старой собакой, когда-либо жившей на нашей планете.

Боби умер в октябре прошлого года в возрасте 31 года и 165 дней. Если перевести этот возраст в человеческий эквивалент, то получится, что он дожил до 217 лет. В это трудно поверить не только нам с вами, но и ветеринарам.

Дэнни Чемберс, ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов, который объединяет 18 000 врачей животного здравоохранения, сказал британской газете Guardian, что "ни один из моих коллег-ветеринаров не верит, что Боби на самом деле был 31 год".

"Если Книга рекордов Гиннесса хочет сохранить свой авторитет, в том числе и в глазах представителей ветеринарной профессии, то она должна предоставить нам неопровержимые доказательства", — добавил он.