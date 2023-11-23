Дэвид Кэмерон прибыл в Израиль

Лорд Кэмерон встретится с израильскими и палестинскими лидерами, чтобы обсудить сделку по освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Первым делом Кэмерон посетил место массовых убийств, устроенных ХАМАС 7 октября во время кровавого нападения на Израиль из сектора Газа.

Он побывал в кибуце Беэри, расположенном всего в пяти километрах от сектора Газа. В этом кибуце палестинские боевики убили более 130 человек.

По поводу своего визита в кибуц Беэри, где были подвергнуты жестоким истязаниям и убиты более 130 человек, он сказал: «Я сам хотел приехать сюда, чтобы своими глазами увидеть ужасающий характер нападений, которым вы подверглись 7 октября».

Кэмерон призвал участников переговоров по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий «добиться того, чтобы это произошло».

«Сегодняшний день - это день, когда мы надеемся увидеть эту гуманитарную паузу, - сказал он, - Это возможность освободить заложников и доставить помощь».