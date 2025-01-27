Десятки тысяч палестинцев возвращаются на север сектора Газа

Палестинцы начали возвращаться на север сектора Газа после того, как Израиль открыл для них эту возможность в рамках договоренности с террористической группировкой ХАМАС об освобождении еще шести израильских заложников. Десятки тысяч человек в понедельник, 27 января, продвигатся с юга палестинского региона на север, большинство из них пешком.
При этом люди возвращаются в здания, большая часть из которых была разрушена. Как ожидается, на север сектора Газа вернутся около 650 тысяч человек.
За первые два часа на север сектора Газа и другие районы прибрежной полосы вернулись „более 200 тысяч перемещенных лиц“, пишет AFP со ссылкой на представителя ХАМАС. За время военной операции Израиля в секторе Газа были перемещены большинство из 2,4 млн его жителей.
ХАМАС освободит Арбель Йехуд и еще пять заложников
Частично контролирующая сектор Газа палестинская группировка пообещала освободить до конца текущей недели шесть заложников, захваченных в октябре 2023 года. Трех из них должны передать Израилю 30 января, одна их них - Арбель Йехуд, которая числилась в предварительном списке заложниц для освобождения 25 января, но не была освобождена. Из-за этого Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей и отказался разрешать передвижение палестинцев на север сектора Газа, пока не будет решен вопрос об освобождении Арбель Йехуд.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о готовящемся освобождении Арбель Йехуд, а также военнослужащей Агам Бергер и еще одного заложника. По данным СМИ, речь идет о 65-летнем Ките Сигале.
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении договоренности
Накануне канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о прекращении огня, поскольку группировка не отпустила в рамках первого этапа освобождения заложников мирную израильтянку Арбель Йехуд, а также не предоставила перечень живых и погибших пленников.
„Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС дважды нарушил соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не предоставлен. В связи с этим было решено не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора“, - заявили в канцелярии. По данным телеканала Al Jazeera, ссылающегося на источник в ХАМАС, боевики уведомили посредников, что Йехуд жива и будет передана Израилю 1 февраля.
Таким образом, после заключения договоренности о прекращения огня ХАМАС освободил в общей сложности 7 заложниц. Еще 26 захваченных террористами людей ожидают освобождения в ходе первого этапа действия соглашения. Соглашение о прекращении огня было достигнуто 15 января при посредничестве Египта, Катара и США.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 47 тысяч палестинцев и еще 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.