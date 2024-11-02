„Деревенскому зачем Европа?“: почему многие армяне и азербайджанцы Грузии голосуют за правящую партию

В населенных преимущественно армянами муниципалитетах Ахалкалаки и Ниноцминда правящая партия набрала еще больше, чем в Марнеули — по 88% и 90% голосов соответственно.

Но за действующую власть, согласно официальным данным, массово проголосовали не только в Марнеули с его азербайджанским большинством.

Лидеры оппозиции уверены, что только благодаря подобным нарушениям правящая партия набрала почти 80% голосов в округе. В „Грузинской мечте“ на это отвечают обвинениями в фальсификациях в адрес оппозиции.

В Марнеули произошел главный скандал прошедших выборов: на одном из участков для голосования на видео попал момент вброса бюллетеней с участием замглавы местного горсовета, представляющего „Грузинскую мечту“. Он был арестован, а результаты голосования на участке — аннулированы (обвиняемый в фальсификациях чиновник вину отрицает).

„Смотри, я не знаю грузинского и не могу найти работу в Тбилиси, чтобы уехать туда и что-то там решать, — объясняет он. — Мы, не знающие языка азербайджанцы, здесь мы пассажиры, а грузины — водители. Так кто из нас должен отвечать за страну?“

Акифу — 45 лет, он торгует запчастями на авторынке в Марнеули.

Тезис правящей партии был следующий: в случае прихода к власти прозападной оппозиции, Запад втянет Грузию в войну против России. А значит, голосуя за „Мечту“, грузины голосуют за мир.

На перекрестке в центре Марнеули стоит огромный плакат с призывом голосовать за „Грузинскую мечту“. На нем цветное фото грузинского школьного спортзала соседствует с черно-белым кадром разбомбленного здания в Украине. Подпись на азербайджанском языке гласит: „Нет войне! Выбери мир!“.

Азербайджанцы и армяне Грузии после распада СССР, как правило, голосовали за действующую власть, и это не менялось в правление таких разных лидеров, как националист Звиад Гамсахурдия, бывший советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и либеральный реформатор Михаил Саакашвили. Эта практика продолжается до сих пор.

„Иногда люди говорят, что мы не титульная нация, и то, что прощают грузинам, нам не простят“, — рассказывает Эдуард Айвазян, директор общественной организации „Медиа-аналитический центр Самцхе-Джавахети“.

Акиф говорит, что не ходил голосовать, а если бы пошел, то голосовал бы за правящую партию. Многим жителям азербайджанских и армян сел на юге страны кажется, что грузинская политика — это дело грузин.

„За неделю до выборов один местный чиновник сказал мне, что „Грузинская мечта“ легко наберет там 90 процентов, и оказался прав, — говорит она. — Местные тут знают, что политика делается в далеком Тбилиси, и поддержка не придет, если они пойдут против государства“.

Айвазян говорит, что национальные меньшинства не столько любят этих правителей, сколько боятся голосовать за оппозицию: „они думают, что если пойдут против власти, то у них будут проблемы“.

В Красном селе в восемнадцати километрах к югу от Марнеули живут в основном армяне. Они согласны с азербайджанцами в том, что хотят мира и стабильности.

„Они вот войны хотят, — говорит он, указывая на плакат оппозиции у себя за спиной. — Может ты сам из этих?“

Вместе с запретом „пропаганды ЛГБТ“ и принятием закона об иностранных агентах, схожего с российским, это вызывает у критиков обвинения в продвижении российской пропаганды или даже в прямой работе на Кремль.

Сурен рассказывает, что в советские годы в Красном селе действовал завод по обработке шерсти, и он на нем работал. Но после распада СССР производство остановилось, а оборудование ушло на металлолом.

Сергея перебивает Сурен: „Понимаете, здесь в основном земледелие. Фрукты мы в основном в Россию вывозим. В Европу же не повезешь продукцию, там своего качественного полно“.

„Деревенскому зачем Европа — мы что, туда работать поедем? Там же не вся Грузия работает. Остальная Грузия — это фермеры“, — говорит он, указывая на теплицы.

В Тбилиси голосовали за оппозицию, потому что там много студентов, которых лекторы убедили быть проевропейскими, считает Сергей.

„Украина вот пример, к чему подтолкнули украинцев и к чему они пришли, - объясняет Сергей. — Говорят, что второй фронт хотят отсюда открыть, тогда тут то же самое будет, так что я за ту власть, при которой мир и стабильность“.

Такое единодушие трудно представить не только жителям Баку и Еревана, но и представителям диаспор в других странах, где еще недавно случались массовые драки между азербайджанцами и армянами.

Вокруг Красного села находятся азербайджанские деревни, и к нашему разговору с Суреном и Сергеем подключается проезжавший мимо азербайджанец. Они на одной стороне — с Россией ссориться нельзя, а то себе дороже выйдет.

„Та власть интересует, которая не закроет этот способ выживания… Какая мне разница — прозападное правительство или пророссийское?!“

Он добавляет, что местным жителям выгоднее та власть, которая поможет продавать их продукцию, и приводит пример знакомого из города Гори, который только что продал весь свой урожай яблок в Россию.

„И пусть в этот момент перед вашими глазами будет Украина“, — добавила ведущая, повторяя нарратив правящей партии, но не называя ее по имени.

Но больше всего азербайджанцы обсуждали слова популярной телеведущей Хошгядям Хидаятгызы, которая призвала грузинских азербайджанцев „голосовать за стабильную, спокойную, мирную Грузию“.

На государственном телеканале AzTV депутат парламента Самед Сеидов говорил, что коллективный Запад, с помощью оппозиции и „ЛГБТ движения“, ведет грузин к катастрофе. Популярный провластный канал RealTV распространял тезис правящей партии о том, что Запад пытается навязать Грузии войну с Россией.

Но есть еще один фактор, который мог повлиять на решение местных азербайджанцев голосовать за правящую партию — поддержка азербайджанского телевидения.

Олеся Вартанян отмечает, что лидеры оппозиции не приезжали в преимущественно армянские районы и не вели кампанию в местных масс-медиа. В отличие от них, правящая партия мобилизовала все свои ресурсы.

По его словам, только правящая партия отправляла агитаторов в села этих регионов. Отсутствие этнических армян среди кандидатов двух главных оппозиционных блоков тоже не прошло незамеченным.

„Оппозиция нормально не работала с нами — ни с армянским, ни с азербайджанским меньшинством. При том, что люди часто не владеют государственным языком и не смотрят грузинское телевидение“, — говорит Эдуард Айвазян.

Национальные меньшинства мало представлены в грузинской политике, хотя вместе армяне и азербайджанцы составляют почти 11% населения страны.

Несмотря на это, журналисты записали рассказы учителей, чьи паспорта собрало начальство, — они затем якобы использовались для фальсификации электронного голосования.

„Члены комиссий отнимали мобильные, не давали снимать, обзывали агентами и врагами народа“, — говорит Мамедова. Ее слова подтверждает видеозапись с избирательного участка.

Камилла Мамедова — глава независимого „Радио Марнеули“, вещающего на трех языках. Она говорит, что ее сотрудники зафиксировали нарушения на целом ряде участков.

Критики считают, что применялся и административный ресурс. Сотрудников госструктур в Марнеули принуждали быть агитаторами правящей партии, а учителей свозили на митинги „Грузинской мечты“, как сообщали наблюдатели и журналисты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию, назвала „армянской каруселью“ такую схему голосования по чужим паспортам. Этот ярлык обидел армянских правозащитников и экспертов

Между тем, ни армяне в Красном селе, ни азербайджанцы, работающие на рынке и в магазине запчастей в Марнеули, несмотря на симпатии к „Грузинской мечте“, голосовать не ходили.

Таксист Аловсат, азербайджанец, рассказал, что нынешняя власть для Грузии ничего не сделала — в отличие от Саакашвили.

„Но сейчас такое время, что лучше пусть будут эти… Знаешь, у меня родня в Харькове, и я думаю, пусть война закончится, „Мечта“ четыре года посидит, а там видно будет“, — рассуждает он.