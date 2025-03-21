2025.03.21 13:09

Der Spiegel: в Германии конфискован танкер российского теневого флота

 
Радио Свобода
Vokietija konfiskavo Rusijos šešėlinio laivyno laivą su brangiu kroviniu
Vokietija konfiskavo Rusijos šešėlinio laivyno laivą su brangiu kroviniu
ФОТО: Stefan Sauer | dpa / Scanpix

Таможня Германии конфисковала танкер российского теневого флота со 100 тысячами тонн нефти стоимостью около 40 миллионов евро. Об этом сообщает Der Spiegel. По его данным, судно „Ивентин“ стояло у берегов острова Рюген в Балтийском море с середины января.

Издание пишет, что германские власти решают, где и как безопасно можно откачать нефть из резервуаров танкера. Кроме того, по решению германских властей, „Ивентин“ может быть переименован.

Конфискация судна — это сигнал Москве о том, что Берлин не будет мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море, отмечает Der Spiegel.

Танкер „Ивентин“ под флагом Панамы вышел из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области 6 января и направился в Египет. Через несколько дней стало известно, что судно дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Из-за опасности разлива нефти танкер отбуксировали в порт.

В феврале Евросоюз ввёл против „Ивентина“ санкции. По данным ЕС, танкер входит в состав российского теневого флота, который используется для торговли нефтью в обход ограничений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии