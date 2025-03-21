Der Spiegel: в Германии конфискован танкер российского теневого флота

Издание пишет, что германские власти решают, где и как безопасно можно откачать нефть из резервуаров танкера. Кроме того, по решению германских властей, „Ивентин“ может быть переименован.

Конфискация судна — это сигнал Москве о том, что Берлин не будет мириться с транзитом российской нефти через Балтийское море, отмечает Der Spiegel.

Танкер „Ивентин“ под флагом Панамы вышел из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области 6 января и направился в Египет. Через несколько дней стало известно, что судно дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Из-за опасности разлива нефти танкер отбуксировали в порт.