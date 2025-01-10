Der Spiegel: Шольц блокирует новый пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Борис Писториус хотят еще до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля, выделить на поставки оружия Украине сверхпланово около 3 млрд евро, но этому препятствует ведомство федерального канцлера Олафа Шольца , пишет в четверг, 9 января, еженедельник Der Spiegel.

Список предполагавшихся к отправке в Украину вооружений, который составлялся вскоре после распада правительственной коалиции ФРГ в ноябре 2024 года, включал три батареи ПВО Iris-T с ракетами к ним, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы, указывает издание. По его сведениям, МИД и Минобороны ФРГ обосновывали необходимость дополнительной помощи тем, что неотложные потребности Киева нельзя было предусмотреть при прежнем планировании: в частности, военное положение Украины существенно ухудшилось в последние месяцы из-за ускорения российского наступления, а кроме того, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало неясно, продолжит ли Вашингтон оказывать военную поддержку Украине после инаугурации Трампа 20 января.