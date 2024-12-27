Депутат в Баку: Россия должна извиниться за авиакатастрофу

Депутат также напомнил случай принесения извинений и выплаты компенсаций азербайджанской стороной за крушение российского военного вертолета во время „44-дневной войны 2020 года“, когда, по его словам, виновные понесли наказание. „Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал“, - подчеркнул Мусабеков.

Самолет AZAL был сбит российской ракетой

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный, упал в степь и разбился утром 25 декабря. Причиной крушения самолета близ казахстанского города Актау стала российская ракета класса „земля-воздух“, сообщили интернет-издание Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По их словам, ракета была выпущена по лайнеру во время полетов беспилотников над Грозным и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с лайнером в середине полета.