Департамент хаоса. Как DOGE Илона Маска ломает архитектуру власти в США

„Было бы здорово, — сказал тогда Маск, — если бы мне дали доступ к компьютерам федерального правительства. Просто дайте мне пароли — и я приведу госаппарат в форму“.

По словам четырех собеседников New York Times, после ужина, стоя на террасе, Илон Маск рассказывал о своем визите на границу с Мексикой, рассуждал о войне в Украине и жаловался, что государственные регуляции мешают развитию его компании SpaceX. По данным издания, Маск рассказывал двадцати гостям, что во время реорганизации Twitter (бизнесмен купил компанию в 2022 году и переименовал ее в X) ключевым шагом стало получение доступа к серверам.

В конце сентября 2023 года Илон Маск приехал на ужин в честь миллиардера Вивека Рамасвами, который планировал выдвигаться в президенты с желанием „перетряхнуть систему“.

Группа молодых людей с гостевыми бейджами Белого дома выспрашивала сотрудников, которые ранее занимали ведущие должности в технологических компаниях типа Google и Amazon, об их квалификации и политических взглядах, при этом демонстрируя, по мнению сотрудников, „ограниченное“ понимание технических вопросов.

На следующий день после создания DOGE сотрудников Службы цифровых технологий, созданной при Бараке Обаме с целью сделать госуслуги более удобными, вызвали на серию интервью.

По официальным документам, перед департаментом стоят скромные задачи: провести аудит IT-систем, оптимизировать цифровые сервисы — как в лучших стартапах Кремниевой долины. Фактически в указе говорится, что агентства должны обеспечить DOGE „полный и оперативный доступ“ ко всем незасекреченным данным, программным и IT-системам.

20 января 2025 года, в день своей инаугурации, Дональд Трамп подписал указ о создании DOGE — временной инициативы, которая должна проработать 18 месяцев, до 4 июля 2026 года.

По изначальной задумке, Илон Маск должен был возглавить DOGE совместно с Вивеком Рамасвами. Но последний не согласился на это из-за „глубоких философских разногласий“ с Маском.

Эта история — лишь один из примеров того, как начал работу новый департамент.

„Мы не будем использовать свои технологические навыки, чтобы подвергать риску ключевые государственные системы, ставить под угрозу конфиденциальные данные американцев или разрушать важные общественные службы, — заявили они. — Мы не станем предоставлять свою экспертизу для поддержки или легитимизации действий DOGE“.

„Несколько из этих интервьюеров отказывались представляться, задавали вопросы о политической лояльности, пытались стравить коллег между собой“, — написали они в письме по итогам того дня.

„Идея „управлять государством как стартапом“ — стара как мир. Но эта модель не масштабируется. Применять ее к федеральному управлению — все равно что пытаться контролировать континент с помощью таблицы в Excel, — говорит историк Вашингтонского университета Маргарет О’Мара. — Государство — не стартап. И делать вид, что это так, — значит обрекать его на хаос“.

Рамасвами предполагал, что DOGE будет своеобразным аналитическим центром, который должен придерживаться правовых мер и искать пути закрытия ведомств без одобрения Конгресса. А стиль управления Маска — это радикальные трансформации: если что-то мешает достичь цели — оно устраняется.

Washington Post тогда утверждала, что хотя оба придерживались радикальных взглядов на сокращение правительства, способы достижения этой цели видели по-разному.

Хотя в названии DOGE есть слово „департамент“, на самом деле эта структура не имеет отношения к министерствам, а является временным образованием в составе Исполнительного офиса президента — своего рода „мозгов“ Белого дома. Там разрабатываются и координируются ключевые инициативы, а все подразделения подчиняются напрямую главе государства.

„Тревожно, что такую роль во власти занимает человек, которого никто не выбирал. Люди все чаще употребляют слово „олигархи“. И, на мой взгляд, это довольно точно описывает то, как развивается американская политическая культура уже многие годы, а особенно остро — в настоящий момент“, — говорит доктор Алондра Нельсон, возглавлявшая Управление научно-технической политики при Джо Байдене.

Эта аргументация оказалась не близка Маску. Как и стремления Рамасвами, который в конечном счете покинул инициативу. Выбор был очевиден: никто не пожертвовал на избирательную кампанию Трампа больше, чем Маск, чья мечта наконец-то сбылась: он получил доступ к компьютерам.

„Не думаю, что кто-то на самом деле знает, какова ее реальная роль, имеет ли она хоть какой-то контроль над происходящим или она просто „громоотвод“, призванный отвлечь внимание от реальных действий“, — говорит Бретт Хартл, директор по государственным связям Центра биологического разнообразия — экологической организации, подавшей в суд на DOGE и Глисон с требованием предоставить доступ к документам, раскрывающим суть их работы.

Хотя роль миллиардера была очевидна сразу, Белый дом неделями отказывался отвечать на прямой вопрос журналистов: кто возглавляет DOGE? А потом неожиданно провозгласил формальным руководителем структуры Эми Глисон, работавшую в Службе цифровых технологий.

Илон Маск числится специальным, то есть внештатным, госслужащим (special government employee), такие люди могут привлекаться к работе до 130 дней в год.

Трамп и Маск называли агентство „группой радикальных левых психопатов“ и уверяли, что оно „не подлежит спасению“, хотя называть USAID просто благотворительной организацией невозможно. В первую очередь это был инструмент влияния — так называемой „мягкой силы“: оказывая реальную поддержку на местах, агентство поддерживало внешнеполитические интересы США.

USAID — Агентство по международному развитию — было крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, например, поставляло лекарства для больных ВИЧ в самые бедные регионы мира.

С конца января DOGE под руководством Маска упразднил два крупных агентства — USAID и CFPB.

Администрацию Дональда Трампа непрозрачность DOGE не смущает. В то время как президент открыто провозглашает Илона Маска лидером департамента, его юристы в судах доказывают, что бизнесмен — всего-навсего внештатный советник, который почему-то сидит рядом с Трампом на совещаниях в Белом доме, проводит встречи с министрами и требует от чиновников еженедельных отчетов.

Департамент Маска также приостановил или совсем закрыл десятки программ, связанных с борьбой с изменением климата. Министерству энергетики пришлось свернуть работу по финансированию проектов, которые работают над развитием возобновляемых источников энергии, а Агентство по охране окружающей среды больше не поддерживает инициативы, направленные на снижение выбросов парниковых газов.

Маск критиковал CFPB за „зарегулированность“ и обвинял чиновников, отвечающих за цифровые технологии, в том, что они тормозят инновации. Критики Маска, в свою очередь, утверждают, что миллиардер таким образом устраняет регулирующие барьеры для своих собственных компаний, например, X.

CFPB — Бюро финансовой защиты потребителей — появилось после финансового кризиса 2008 года. Оно следило за работой банков, кредитных организаций, ипотечных компаний, коллекторов: американцы могли подать жалобу на любую финансовую организацию и попросить бюро помочь решить спор между клиентом и компанией.

Одна из важнейших функций министерства — распределение студенческих грантов и кредитов, благодаря которым доступ к высшему образованию получали миллионы студентов. Штаты могут не справиться с такой финансовой нагрузкой, ведь раньше деньги на это выделялись из федерального бюджета.

В начале февраля Маск и его DOGE взялись за министерство образования. Неделю назад Трамп подписал указ о начале процесса его ликвидации. В документе говорится, что уровень образования у американцев в последнее время снизился, а закрытие ведомства позволит избавиться от „федеральной бюрократии“.

Дональд Трамп скептически оценивает серьезность проблемы: он выступает за развитие нефтяной и газовой промышленности, а вскоре после вступления в должность подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Или, например, DOGE хвалился отменой трех контрактов, заключенных USAID, на общую сумму 2 миллиарда. Проблема была в том, что один и тот же контракт подопечные Маска учли три раза.

Например, DOGE похвастался, что отменил госконтракт, заключенный Иммиграционной и таможенной полицией, сэкономив таким образом 8 миллиардов долларов. За следующие 48 часов выяснилось, что на самом деле контракт был на сумму 8 миллионов, а не миллиардов.

Трамп посоветовал студентам идти в банк за кредитами, правда, федеральные кредиты, которые распределяло министерство, обычно давались под низкий процент и часто — с отсрочкой выплат до момента окончания учебы.

Американская федерация госслужащих (AFGE) назвала письмо „жестоким и неуважительным“, добавив, что Маск и администрация Трампа в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение к работе федеральных служащих.

В конце февраля американские госслужащие получили письмо с требованием перечислить пять основных достижений за прошедшую неделю. „Невыполнение этого требования будет расценено как увольнение по собственному желанию“, — написал Маск в своей соцсети.

Еще один пример: DOGE отменил контракт на 168 тысяч долларов — на эти деньги должны были открыть выставку, посвященную доктору Энтони Фаучи, ведущему американскому эксперту по инфекционным заболеваниям, в частности, коронавирусу. Проблема в том, что контракт к тому моменту был полностью оплачен, так что экономия получилась только на бумаге.

„Такого в истории США еще не было, — говорит историк Маргарет О’Мара. — То, что сейчас позволяет себе Илон Маск — это не просто встряска, это нарушение всех конституционных норм. И, похоже, администрацию Трампа это вполне устраивает. Маск не реформирует систему — он ее демонтирует, чтобы на ее месте построить нечто принципиально иное. А заодно Маск получает часть критики, которая в противном случае была бы направлена на Трампа“.

Оппоненты этой инициативы нашлись и внутри правительства: директор ФБР Кэш Пател призвал своих сотрудников воздержаться от ответов. Аналогичное решение принял и Госдеп: „Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за пределами служебной вертикали“, — сказал и.о. замгоссекретаря по управлению Тибор Наги.

Это особенно больной вопрос для США после 2015 года, когда преступники украли данные более чем 21 миллиона госслужащих США, в том числе — очень подробные анкеты (с отпечатками пальцев и историей болезни) сотрудников из сферы национальной безопасности.

Например, специалисты так называемой Red Team („Красной команды“) из Агентства по кибербезопасности. Это уникальная команда так называемых „этичных хакеров“, которые имитируют атаки на критически важные государственные системы, чтобы найти слабые места до того, как ими воспользуются хакеры реальные.

Увольнения чиновников — это главный инструмент DOGE по борьбе с неэффективностью. Но среди уволенных — тысячи специалистов, которые отвечали за самые чувствительные сферы.

„Совокупные затраты на оплату труда государственных служащих (включая как гражданских, так и военных) составляют всего 4,3% федерального бюджета. Гражданская часть госаппарата в основном состоит из технических специалистов: инженеров, врачей, медсестер, ученых, сотрудников правоохранительных органов, патентных юристов, авиадиспетчеров и исследователей — людей с уникальной и необходимой экспертизой. Поиск, найм и обучение таких специалистов — процесс затратный и длительный“, — поясняет Билмс.

Сокращения кадров вряд ли приведут к заметной экономии, более того, в итоге могут обойтись государству еще дороже, говорит Линда Билмс.

Один из бывших сотрудников, уволенный командой Илона Маска, сравнил нынешнюю ситуацию с „баллистической ракетой без системы наведения“ и признался, что ищет работу, на которую DOGE повлиять не сможет.

В США нет единого ведомства, которое бы полностью отвечало за всю кибербезопасность. Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры концентрируется на работе именно с гражданской инфраструктурой и критическими объектами — это, например, энергетика, транспорт, объекты водоснабжения.

Один из самых удивительных сотрудников, о которых известно публично, — 18-летний Эдвард Користин, который только что окончил школу и известен своей фразой: „Гарвард переоценен“. Эта фраза стала иллюстрацией подхода DOGE к подбору кадров — лояльность и нестандартное мышление важнее академических достижений.

Например, Антонио Грасиас — давний друг Маска, когда-то одним из первых инвестировал в SpaceX и Tesla. Или Брайан Бьелде — ближайший помощник Маска, который помогал тому массово увольнять людей из Twitter.

New York Times идентифицировала более 60 человек, входящих в DOGE. Выяснилось, что лишь немногие имеют опыт работы в Вашингтоне, зато достаточно программистов, ранее связанных с компаниями Илона Маска.

Во время президентства Рейгана учредили комиссию, которая должна была внедрить принципы частного сектора в управление государством. Комиссия предложила реструктуризацию и закрытие военных баз — этот процесс известен как BRAC (Base Realignment and Closure). Закрытие более 350 баз помогло Пентагону сэкономить более 56 миллиардов долларов.

Трамп и Маск — не первые, у кого возникла идея сделать госуправление более эффективным и менее затратным.

„То, что они строят, — это не система, а набор решений в интересах узкого круга, не подотчетного никому. Это не модернизация, это техноэлитаризм“, — считает О’Мара.

В Кремниевой долине укоренилась мысль, что если ты достаточно умен, чтобы создать миллиардную компанию, ты можешь управлять чем угодно, но большинство из тех, кто приходит из бизнеса, плохо понимают, как устроено государство — и учиться не собираются, говорит Маргарет О’Мара.

„Проблем было немало, но REGO помогла сбалансировать федеральный бюджет и даже частично сократить государственный долг. Я не вижу, каким образом DOGE мог бы добиться похожих результатов. Напротив, он вносит хаос и разрушает критически важные функции. В итоге налогоплательщикам придется расплачиваться, когда все эти утраченные функции неизбежно нужно будет восстанавливать, — говорит Билмс. — DOGE же действует с самоуверенностью, переходящей в высокомерие, — игнорируя знания и опыт профессиональных госслужащих и во многих случаях просто увольняя их. В результате исчезнет не расточительство, а именно те люди, которые знают, как отделить зерна от плевел“.

Линда Билмс, профессор Гарвардского университета, тогда занимала должность помощника министра торговли и тесно сотрудничала с Гором в рамках REGO.

В 1993-м, когда президентом стал Билл Клинтон, его вице-президент Альберт Гор запустил инициативу „Реинжиниринг правительства“ (Reinventing Government, REGO). Эту инициативу также критиковали, например, за то, что сокращение штата клерков (всего сократили около 400 тысяч федеральных должностей) привело к чрезмерной зависимости от подрядчиков. Не нравилась критикам и внедренная в рамках REGO система оценки эффективности, но инициатива в итоге заметно упростила структуру и улучшила обслуживание американских граждан.

Идея реформирования бюрократического аппарата США находит поддержку среди американцев. Опросы из года в год показывают, что значительная часть населения ждет повышения эффективности государственной деятельности.

В то же время Казначейство оспаривает в судах доступ DOGE к закрытым финансовым системам и персональным данным, а генпрокуроры-демократы обвиняют Белый дом в нарушении конституции: Маску были делегированы полномочия без утверждения Конгрессом.

Около 25 тысяч уволенных уже выиграли по своему иску в суде и должны быть восстановлены в должности. Белый дом апеллирует.

Профсоюзы работников USAID и CFPB в судебном иске просят признать незаконным закрытие бюро и восстановить их работу. Федеральный судья уже постановил ввести запрет на закрытие бюро до завершения судебного разбирательства.

Опрос Harvard CAPS/Harris, проведенный в феврале, продемонстрировал: 72% американцев поддерживают идею организации, направленной на сокращение государственных расходов. Аж 60% респондентов согласились с тем, что DOGE уже добился существенных успехов.

„У нас [в стране] настоящий фискальный кризис, и так продолжаться не может, — объяснял намерения департамента в интервью Fox News один из соратников Маска по DOGE Том Краузе. — И что еще хуже, мы обременяем этим долгом наших детей. И он будет только расти“.

Отчеты Государственного управления по подотчетности (GAO) регулярно выявляют области дублирования функций и неэффективности в федеральных программах. В отчете GAO за 2024 год представлены 112 новых рекомендаций для Конгресса и федеральных агентств с целью улучшения эффективности и результативности работы правительства.

Но уже в середине марта аналогичные 60% признались, что не одобряют подход Илона Маска к управлению федеральной службой, а 54% заявили, что DOGE вредит стране.

Запрос на „эффективное“ правительство есть в любой стране. Но эффективность все понимают по-разному.

Алондра Нельсон говорит: „Если вы ломаете системы без какого-либо плана и не строите ничего взамен — это не эффективность. Это разрушение. И когда люди думают, что таким образом они сокращают государственный долг, на самом деле объем этих сокращений даже не влияет на общий масштаб“.

По данным Politico, Дональд Трамп на заседании кабинета министров сообщил, что Илон Маск в ближайшие недели покинет федеральную службу. Формально.