Демпартия США голосует за выдвижение Харрис в президенты

Расистское высказывание Трампа

Между тем бывший президент страны и официальный кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост Дональд Трамп позволил себе расистское высказывание в адрес предполагаемой соперницы. Харрис в течение долгого времени позиционировала себя как женщину индийского происхождения и лишь недавно начала говорить о себе как о чернокожей, заявил экс-глава Белого дома, выступая перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов в Чикаго. „Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она не стала чернокожей, а теперь она хочет, чтобы ее считали чернокожей“, - сказал Трамп.