Демократы хотят осложнить Трампу отмену санкций против РФ

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представили законопроект о новых мерах в отношении властей РФ и в поддержку Украины. Пресс-релиз об этом опубликован в понедельник, 14 апреля, на сайте внешнеполитического комитета нижней палаты парламента. Там же доступен и сам проект документа.
Новый закон - продолжение инициативы Сената
Его авторы - конгрессмены-демократы Грегори Микс, Стени Хойер, Уильям Китинг, Джеральд Коннолли и Ллойд Доггетт. По их словам, подготовленный ими проект закона - продолжение инициативы сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которую те представили 1 апреля. Новый документ также предполагает расширение санкций в отношении России за развязанную Москвой войну против Украины, в том числе на экспорт нефти. Но он также содержит и меры поддержки Киева.
Микс и Хойер не сообщили, когда планируют вынести свой документ на голосование парламента и поддержат ли его Палата представителей и Сенат полного состава. В обоих собраниях большинство у республиканцев.
Грэм и Блюменталь в начале апреля говорили, что их законопроект заранее поддержали 50 сенаторов от обеих партий. Но вынести документ на голосование они предлагали лишь в случае, если Россия откажется от мира в Украине. В 2022-2024 годах Грэм и Блюменталь уже выдвигали как минимум три совместных законопроекта против Москвы, но те не имели продолжения.
Новый закон не даст Трампу отменить санкции
Отдельным пунктом в законопроекте Микса и Хойера значится ограничение возможности президента США отменить действующие санкции против России. В тексте документа сказано, что глава государства сможет сделать это только с одобрения парламента, „если удостоверит Конгресс, что РФ прекратила ведение агрессивной войны против Украины или действия, нарушающие достигнутое мирное соглашение с Украиной“.
„Президент должен немедленно восстановить все ранее отмененные санкции, экспортный контроль, пошлины, запреты и штрафы, введенные в соответствии с настоящим разделом, если РФ возобновит агрессивную войну против Украины или будет действовать в нарушение мирного соглашения с Украиной“, - сказано в законопроекте.
„Ракетный удар по Сумам на этих выходных, унесший жизни десятков мирных жителей, включая детей, еще раз демонстрирует варварство, которое Россия использовует, чтобы сеять ужас всю эту войну, и необходимость налагать серьезные наказания за эти зверства. Не заблуждайтесь - эту войну начал Владимир Путин. Он бандит, не уважающий мир, суверенитет Украины или международные нормы, и он прекратит эту незаконную войну только тогда, когда мир заставит его это сделать“, - сказал Микс.