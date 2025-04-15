2025.04.15 09:36

Демократы хотят осложнить Трампу отмену санкций против РФ

 
Deutsche Welle
Trumpas atsakė, ar įves naujų sankcijų Rusijai po tragiško smūgio Sumams
Trumpas atsakė, ar įves naujų sankcijų Rusijai po tragiško smūgio Sumams
ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI | Scanpix

Американские конгрессмены-демократы представили законопроект о новых санкциях в адрес РФ и о поддержке Украины. Отдельным пунктом значится ограничение возможности президента США отменить санкции против Москвы.

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представили законопроект о новых мерах в отношении властей РФ и в поддержку Украины. Пресс-релиз об этом опубликован в понедельник, 14 апреля, на сайте внешнеполитического комитета нижней палаты парламента. Там же доступен и сам проект документа.

Новый закон - продолжение инициативы Сената

Его авторы - конгрессмены-демократы Грегори Микс, Стени Хойер, Уильям Китинг, Джеральд Коннолли и Ллойд Доггетт. По их словам, подготовленный ими проект закона - продолжение инициативы сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, которую те представили 1 апреля. Новый документ также предполагает расширение санкций в отношении России за развязанную Москвой войну против Украины, в том числе на экспорт нефти. Но он также содержит и меры поддержки Киева.

Микс и Хойер не сообщили, когда планируют вынести свой документ на голосование парламента и поддержат ли его Палата представителей и Сенат полного состава. В обоих собраниях большинство у республиканцев.

Грэм и Блюменталь в начале апреля говорили, что их законопроект заранее поддержали 50 сенаторов от обеих партий. Но вынести документ на голосование они предлагали лишь в случае, если Россия откажется от мира в Украине. В 2022-2024 годах Грэм и Блюменталь уже выдвигали как минимум три совместных законопроекта против Москвы, но те не имели продолжения.

Новый закон не даст Трампу отменить санкции

Отдельным пунктом в законопроекте Микса и Хойера значится ограничение возможности президента США отменить действующие санкции против России. В тексте документа сказано, что глава государства сможет сделать это только с одобрения парламента, „если удостоверит Конгресс, что РФ прекратила ведение агрессивной войны против Украины или действия, нарушающие достигнутое мирное соглашение с Украиной“.

„Президент должен немедленно восстановить все ранее отмененные санкции, экспортный контроль, пошлины, запреты и штрафы, введенные в соответствии с настоящим разделом, если РФ возобновит агрессивную войну против Украины или будет действовать в нарушение мирного соглашения с Украиной“, - сказано в законопроекте.

Ракетный удар по Сумам на этих выходных, унесший жизни десятков мирных жителей, включая детей, еще раз демонстрирует варварство, которое Россия использовует, чтобы сеять ужас всю эту войну, и необходимость налагать серьезные наказания за эти зверства. Не заблуждайтесь - эту войну начал Владимир Путин. Он бандит, не уважающий мир, суверенитет Украины или международные нормы, и он прекратит эту незаконную войну только тогда, когда мир заставит его это сделать“, - сказал Микс.

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