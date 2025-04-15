Демократы хотят осложнить Трампу отмену санкций против РФ

„Президент должен немедленно восстановить все ранее отмененные санкции, экспортный контроль, пошлины, запреты и штрафы, введенные в соответствии с настоящим разделом, если РФ возобновит агрессивную войну против Украины или будет действовать в нарушение мирного соглашения с Украиной“, - сказано в законопроекте.

„ Ракетный удар по Сумам на этих выходных, унесший жизни десятков мирных жителей, включая детей, еще раз демонстрирует варварство, которое Россия использовует, чтобы сеять ужас всю эту войну, и необходимость налагать серьезные наказания за эти зверства. Не заблуждайтесь - эту войну начал Владимир Путин. Он бандит, не уважающий мир, суверенитет Украины или международные нормы, и он прекратит эту незаконную войну только тогда, когда мир заставит его это сделать“, - сказал Микс.