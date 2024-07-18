2024.07.18 17:37

Delfi получило письмо: Кто из литовских евродепутатов потребовал лишить Венгрию права голоса в ЕС

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Orbanas
Viktoras Orbanas
ФОТО: SAMUEL CORUM | AFP / Scanpix

63 членов Европарламента, в том числе, из Литвы, написали обращение к главам Еврокомиссии, Совета ЕС и ЕП с требованием приостановить у Венгрии право голоса в Совете на фоне поездки премьер-министра Виктора Орбана в Россию в соответствии с процедурой по статьей 7 Договора о ЕС.

Этот документ от 15 июля получило в свое распоряжение Delfi.

Среди подписантов литовские европарламентарии Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис, Пятрас Ауштрявичюс, Дайнюс Жалимас и Раса Юкнявичене.

„Венгерское председательство в Совете Европейского союза еще только началось, а премьер-министр Орбан уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя Совета“, - говорится в письме.

Орбан отправился на встречи с Путиным и Си Цзиньпину, хотя не имел на это мандата Евросоюза, подчеркивают депутаты: „Такое поведение равносильно узурпации полномочий и прерогатив государств-членов ЕС в области внешней политики“.

Также в ЕП считают, что Орбан активно подрывает общие позиции ЕС. „Например, настаивая на прекращении огня любой ценой, а не прекращения огня на условиях Украины“, - сказано в письме.

Депутаты призвали руководство ограничить дальнейший ущерб не только авторитету ЕС, но и текущей геополитической ситуации:

„Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете. Поскольку практика показывает, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта“

Напомним, что Европарламент в среду принял резолюцию, осуждающую встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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