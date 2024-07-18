Delfi получило письмо: Кто из литовских евродепутатов потребовал лишить Венгрию права голоса в ЕС

63 членов Европарламента, в том числе, из Литвы, написали обращение к главам Еврокомиссии, Совета ЕС и ЕП с требованием приостановить у Венгрии право голоса в Совете на фоне поездки премьер-министра Виктора Орбана в Россию в соответствии с процедурой по статьей 7 Договора о ЕС.