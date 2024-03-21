Делегация НАТО в Киеве: Украина будет членом альянса

"Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом в НАТО"

Он выразил "глубокое уважение за мужество и силу", проявляемые украинцами на поле боя и за его пределами. По словам Бауэра, с каждым днем Украина и НАТО становятся ближе и вместе принимают необходимые усилия на пути евроатлантической интеграции страны, ставшей объектом российской агрессии. "Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", - уверен представитель альянса.

Бауэр подчеркнул, что начатое российским президентом Владимиром Путиным вторжение "никогда не было связано с какой-либо реальной угрозой безопасности от Украины или НАТО". "Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на Земле - демократии. Если украинцы смогут иметь… реальные демократические права, то россияне вскоре тоже будут их желать", - подчеркнул он.