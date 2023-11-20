Dе facto: Rail Baltica пока может отказаться от скоростного поезда через Ригу и нового ж/д моста

"В настоящее время, конечно, этот мост через Даугаву является частью Рижского региона и главной пассажирской линией. Будет ли новый ж/д мост построен на первом этапе до 2030 года, это сейчас оценивается, анализируются сценарии. В долгосрочной перспективе, считаю, что эта мощность необходима для того, чтобы мы могли обеспечить полноценное движение и через Ригу", - говорит министр сообщения Латвии Каспарс Бришкенс.

Кроме того, практически во всех сценариях планируется на первом этапе строительства отказаться от нового железнодорожного моста в Риге, сообщается в программе.

По некоторым сценариям, на первом этапе не будет высокоскоростного поезда через Ригу. При этом представители Латвии обещают поддержать строительство пути через Ригу уже на первом этапе.

Амбициозный проект Rail Baltica в целом обойдется гораздо дороже, чем планировалось изначально. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 8 миллиардов евро, при этом есть задержки в проектировании и приобретении земли. В целях экономии времени и денег разработчики проектов во всех трех странах Балтии обсуждают, от чего отказаться, чтобы в 2030 году построить хотя бы магистраль, соединяющую Эстонию, Латвию и Литву .

Ранее разделение строительства железной дороги и сопутствующих объектов на этапы не планировалось. Однако теперь ясно, что денег на проект не хватит при всем уже обещанном и даже необещанном европейском софинансировании.

В компании RB Rail совместно с экспертами прорабатывают различные сценарии (их как минимум семь) - что можно исключить из первого этапа в целях экономии времени и денег.

В нескольких сценариях предлагается построить только один путь, чтобы снизить скорость до 160 километров в час на одном участке в Эстонии, что существенно меняет затраты.

Переправу через Даугаву под Саласпилсом предлагается строить уже не как совмещенный мост для автомобильного и железнодорожного движения, а только как железнодорожный. Этот мост сыграл бы заметную роль и для военной мобильности, отмечает программа.