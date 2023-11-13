De facto: Латвия создаст международное госпредприятие по производству боеприпасов

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Reuters/Scanpix
Государственное предприятие по производству боеприпасов будет создано в Латвии совместно с международными партнерами, сообщила в воскресенье вечером программа LTV De facto.

De facto выяснилa, что в ближайшие две недели в правительстве может быть рассмотрен вопрос о создании госкомпании по развитию военно-производственного предприятия. Это необходимо для того, чтобы побороться за софинансирование Еврокомиссией развития военного производства. Латвия будет делать это вместе с партнерами из Франции и Финляндии.

13 декабря закроется заявка на подачу заявки на софинансирование со стороны Еврокомиссии по развитию военной промышленности. Страны будут конкурировать своими проектами. Для этого Латвия должна сначала принять решение о создании соответствующего общества государственного капитала. Проект, который уже был подготовлен при предыдущем правительстве, пока не появился в повестке дня нынешнего Кабмина. Времени осталось мало, но конкуренция за финансирование высока, выяснила программа.

Для создания завода можно подать заявку на софинансирование с европейской стороны в размере до 50% от общих затрат. Возможная стоимость завода пока не разглашается, известно лишь, что это может быть многомиллионный проект, а переговоры о финансовом распределении между партнерами еще продолжаются.

Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс рассказал программе, что будет создана холдинговая компания, которая сможет в дальнейшем создавать и развивать различные предприятия уже с разными партнерами.

"Она создается Министерством обороны, на 100% принадлежит государству. И тогда завод станет дочерним предприятием, которое будет совместным предприятием с нашими иностранными партнерами", - пояснил Гарисонс.

Параллельно с этим процессом, после года согласований, готовится ко второму чтению в Сейме законопроект об оборонной промышленности, который должен регулировать эту отрасль. Обширные дискуссии в комиссии Сейма выявили весьма противоречивые мнения по этому поводу.

Программа отмечает, что один из вопросов, требующий более широкого видения, связан с тем, что банки склонны отказываться от финансирования проектов военной промышленности, что ограничивает возможности развития. С такой проблемой столкнулись несколько производственных предприятий в Латвии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
rus.DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии