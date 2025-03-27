Данные окружения Трампа оказались в открытом доступе

Скандал вокруг чата в Signal

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 14 марта объявил, что получил доступ в секретный чат , в котором высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам. Участниками чата, среди прочих, были вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

Ответственность за утечку взял на себя советник по нацбезопасности Майк Уолц, объявивший, что это он создал чат. Приглашение в чат было направлено Голдбергу от имени Уолца, при этом, как уверяет советник по нацбезопасности, журналист был в списке участников под другим именем.