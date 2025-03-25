"Да вы шутите!" Буря заявлений и обвинений в Вашингтоне по поводу чата соратников Трампа в мессенджере на секретную тему

Сейчас Хиллари Клинтон, поместив ссылку на статью The Atlantic, сопроводила ее „крайне удивлённым“ эмодзи и фразой „Да вы шутите!“ (You have got to be kidding me!)

Клинтон обвиняли в том, что она, будучи госсекретарем, вела рабочую переписку со своей домашней электронной почты с хостингом на частном сервере. Расследование ФБР показало, что повода предъявлять Клинтон официальные обвинения не было, но Трамп и по ходу дела, и позже громко и многократно призывал посадить его соперницу.

В связи с этим скандалом многие политики и журналисты напоминают об обвинениях в адрес Хиллари Клинтон , которые активно эксплуатировал Дональд Трамп , когда боролся с ней на своих первых президентских выборах.

„Наша национальная безопасность — в руках совершенных любителей, — поддержала Шумера в соцсети другой сенатор-демократ, Элизабет Уоррен. — Какие еще деликатные вопросы национальной безопасности обсуждаются в групповых чатах? Туда тоже добавлены случайные люди?“

„Когда Пит Хегсет предстал перед сенаторами как кандидат на пост министра обороны, демократы предупреждали, что что-то подобное может случиться. Эти люди явно не пригодны к такой работе. Мы предупреждали, что утверждать их кандидатуры опасно, что они ведут себя безответственно. К сожалению, мы были правы“, — сказал Шумер.

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс заявил, что любой чиновник более низкого уровня был бы за такое, скорее всего, лишен допуска к секретным материалам, и против него завели бы уголовное дело.

Членов администрации критикуют, хоть и более сдержанно, не только оппозиционеры-демократы, но и некоторые республиканцы.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон назвал беседы на секретные темы в мессенджере „неразумным“ поступком, а сенатор от Аляски Лиза Мурковски поинтересовалась, будет ли кто-то уволен за этот поступок, и сказала, что случись такое при Джо Байдене, республиканцы подняли бы шум до небес.

Две линии защиты