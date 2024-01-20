Crew Dragon с турецким астронавтом пристыковался к МКС

Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в субботу, 20 января, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA). Стыковка произошла в 05.43 по времени Восточного побережья США (13.43 мск).

Запуск Crew Dragon с экипажем туристов, в состав которого впервые входит гражданин Турции, был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января в 16.49 по местному времени (00.49 мск 19 января).

Космические туристы, заплатившие за полет по 50 млн евро каждый, пробудут в космосе около двух недель. "За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 30 научных экспериментов, посвященных физиологии человека и технологическим достижениям промышленности", - сообщила пресс-служба SpaceX.

На борту Crew Dragon - первый в истории астронавт из Турции