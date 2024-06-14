Coca-Cola вновь регистрирует свои бренды в России

Уточняется, что заявки касаются „безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и другой продукции“, что соответствует 32-ому и 33-ему классу Международной классификации товаров.

Уход Coca-Cola с российского рынка

В марте 2022 года, вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. В июне того же года в компании сообщили, что перестают производить и продавать свои напитки в РФ.