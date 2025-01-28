Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за повышенного содержания хлората

Компания сообщила, что отзывает свою продукцию с прилавков в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Великобританию, уточнила компания, было поставлено пять наименований продукции этой партии в конце прошлого года, и вся она уже была распродана.

Хлорат может образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора при обработке воды и в пищевой промышленности.

„Независимый экспертный анализ показывает, что риск для потребителей очень мал“, — отметил представитель компании в интервью Би-би-си.

Coca-Cola сообщила, что не получала никаких жалоб от потребителей в Великобритании и будет продолжать сотрудничать с властями страны по этому поводу.