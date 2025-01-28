Coca-Cola отзывает свою продукцию в Европе из-за повышенного содержания хлората

Компания сообщила, что отзывает свою продукцию с прилавков в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В Великобританию, уточнила компания, было поставлено пять наименований продукции этой партии в конце прошлого года, и вся она уже была распродана.
Хлорат может образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора при обработке воды и в пищевой промышленности.
„Независимый экспертный анализ показывает, что риск для потребителей очень мал“, — отметил представитель компании в интервью Би-би-си.
Coca-Cola сообщила, что не получала никаких жалоб от потребителей в Великобритании и будет продолжать сотрудничать с властями страны по этому поводу.
Воздействие высоких уровней хлората может негативно влиять на здоровье и привести к проблемам со щитовидной железой, особенно у детей и младенцев.
Диетолог Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) Карон Гразетт сказала Би-би-си: „Нам стоит задуматься, хотим ли мы употреблять в пищу химические вещества в безалкогольных напитках, которые используются в производстве фейерверков и дезинфицирующих средств, каким бы незначительным ни было их количество“.
Употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием хлората может вызвать тошноту, рвоту, диарею и ограничение способности крови поглощать кислород, добавила эксперт, ссылаясь на последние исследования этого химического вещества.
По словам неназванного представителя компании, которого цитирует агентство AFP, повышенный уровень хлората был обнаружен в ходе планового тестирования на производственном предприятии компании в Генте, Бельгия.
По данным AFP, большая часть непроданной продукции была изъята с прилавков, и компания в настоящее время изымает оставшуюся.
Представитель Coca-Cola заявил, что компания „считает качество и безопасность своей продукции своим главным приоритетом“.