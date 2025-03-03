CNN: Подготовка встречи Путина и Трампа может быть ускорена

Reuters: США и РФ тайно ведут переговоры в Швейцарии

21 февраля агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что американцы и россияне за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии и обсуждали войну РФ против Украины.

Собеседники Reuters описали эти контакты как побочный канал, открытый еще во время переходного периода в США - после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября 2024 года до его инаугурации 20 января 2025 года. При этом многие детали остаются неясными, в том числе, что именно обсуждали на встречах и присутствовали ли на них украинцы, а также с какого точно момента ведутся эти переговоры, отмечает Reuters.