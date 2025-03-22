CNN: Эксперты сомневаются в системе Трампа „Золотой купол“

Трамп хочет, чтобы была создана система космического базирования, способная защитить всю территорию Соединенных Штатов от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.

Финансирование должно быть включено в новую бюджетную смету на 2026-2030 годы, но очертания самой системы остаются неопределенными, говорят источники.

Администрация президента США Дональда Трампа поручила военным спешно разработать систему противоракетной обороны (ПРО) „Золотой купол“ для защиты от ракетных ударов дальнего радиуса действия, но на данном этапе проект носит чисто концептуальный характер - несмотря на готовность Белого дома не жалеть на него средств. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил телеканал CNN.

Израиль использует „Железный купол“ для перехвата неуправляемых ракет малой дальности, и его территория невелика по сравнению с США. „Израиль - крошечный. Поэтому на 100% реально полностью (закрыть его от ударов. - Ред.) с помощью радаров и сочетания мобильных и стационарных перехватчиков“, - отметил один из собеседников телеканала.

„Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только на границах и вдоль береговой линии, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в атмосферу над Канзасом“, - добавил он.