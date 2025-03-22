CNN: Эксперты сомневаются в системе Трампа „Золотой купол“

Администрация президента США Дональда Трампа поручила военным спешно разработать систему противоракетной обороны (ПРО) „Золотой купол“ для защиты от ракетных ударов дальнего радиуса действия, но на данном этапе проект носит чисто концептуальный характер - несмотря на готовность Белого дома не жалеть на него средств. Об этом в субботу, 22 марта, сообщил телеканал CNN.
Финансирование должно быть включено в новую бюджетную смету на 2026-2030 годы, но очертания самой системы остаются неопределенными, говорят источники.
Трамп хочет, чтобы была создана система космического базирования, способная защитить всю территорию Соединенных Штатов от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.
Эксперт: Необходимы тысячи перехватчиков на низкой околоземной орбите
Израиль использует „Железный купол“ для перехвата неуправляемых ракет малой дальности, и его территория невелика по сравнению с США. „Израиль - крошечный. Поэтому на 100% реально полностью (закрыть его от ударов. - Ред.) с помощью радаров и сочетания мобильных и стационарных перехватчиков“, - отметил один из собеседников телеканала.
„Как вы собираетесь сделать это в Соединенных Штатах? Вы не можете сделать это только на границах и вдоль береговой линии, потому что межконтинентальные баллистические ракеты могут снова войти в атмосферу над Канзасом“, - добавил он.
По мнению экспертов, для эффективной системы необходимы тысячи перехватчиков на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить адекватное покрытие и перехват. Соперники США, скорее всего, будут расширять арсенал наступательных баллистических ракет, но те стоят гораздо меньше, чем перехватчики, отметил собеседник телеканала.
Исполнительный директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Тирни считает, что стратегически, технологически и экономически инициатива Трампа не имеет никакого смысла.
План должен быть представлен к концу марта
Тем не менее, в первую неделю пребывания в должности Дональд Трамп издал указ, предписывающий министру обороны Питу Хегсету представить план разработки и внедрения противоракетного щита следующего поколения к 28 марта.
На этой неделе Стивен Морани, исполняющий обязанности замминистра обороны по закупкам и поддержке, на конференции оборонных программ McAleese в Вашингтоне утверждал, что ведутся работы с промышленной базой и решаются проблемы цепочки поставок.
Чиновники Пентагона перестраивают предложения Минобороны США по проекту бюджета на 2026 год в соответствии с приоритетами Хегсета. В меморандуме руководству Пентагона предписывается сосредоточиться на проекте. Пока неясно, сколько средств оборонное ведомство США запросит на „Золотой купол“.
Адмирал ВМС США в отставке: На разработку необходимы 7-10 лет
Адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что создание системы ПРО возможно через 7-10 лет, но даже тогда она будет иметь серьезные ограничения и потенциально будет способна защитить только важнейшие федеральные центры.
„Чем больше вы хотите приблизить ее к 100%, тем дороже она будет стоить“, - указал он. Для создания комплексной системы потребуются различные наборы спутников связи для обнаружения приближающихся ракет и запуска перехватчиков, сказал Монтгомери.
Между тем Агентство противоракетной обороны уже получило более 360 секретных и несекретных предложений с идеями о том, как разработать систему. Президент США 28 января издал указ, в котором поручил Хегсету представить план реализации „противоракетного щита следующего поколения“ в течение 60 дней.
Израильский „Железный купол“
Израильская система ПРО „Железный купол“ защищает страну от атак ракет и беспилотников с 2011 года. Она была разработана для защиты густонаселенных районов Израиля от ракет и снарядов малой дальности.
На счету „Железного купола“ - тысячи отраженных ракет. Он также является символом тесного сотрудничества Израиля с США в сфере безопасности, на его создание Вашингтон выделил более 3 млрд долларов.