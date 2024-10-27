ЦИК Грузии: Правящая „Грузинская мечта“ победила на выборах

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - „Коалиция перемен“ (10,92%), „Единое национальное движение“ (10,12%), „Сильная Грузия“ (8,72%) и „За Грузию“ (7,76%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Правящая партия „Грузинская мечта“ одержала победу на прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборах , набирав 54,08% голосов после обработки данных с 3100 избирательных участков из общего колличества 3111. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в воскресеье, 27 октября. „Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена“, - сказал председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили

Экзитполы показывают противоположные итоги

Грузинские телеканалы ранее опубликовали данные экзитполов, они показали диаметрально противоположные результаты голосования. По данным опроса, опубликованным близким к власти страны телеканалом Imedi, правящая „Грузинская мечта“ набирает 56,1% голосов, а преодолевшие порог в 5% для прохода в парламент три оппозиционных блока - 31,2%.

Между тем опубликованный оппозиционным каналом Mtavari опрос показал другие результаты: 42% за „Грузинскую мечту“ против 48% за оппозицию. По данным телеканала Formula, за „Мечту“ свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки - 51,9%.

И „Грузинская мечта“, и оппозиция заявляют о победе