Что означает для соперников Трампа его убедительная победа в штате Айова?

До этого никто не побеждал в Айове с перевесом более чем в 12 пунктов. Преимущество Дональда Трампа приблизилось к 30% — в итоге он может набрать абсолютное большинство голосов среди республиканцев, принявших участие в голосовании.

Победа Дональда Трампа в Айове была исторически масштабной. Он набрал наибольшее количество голосов во всех 99 округах Айовы, за исключением одного (в котором проиграл с разрывом всего в один голос).

Между тем, самый идеологически близкий Трампу соперник, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил об отказе от участия в выборах. Рамасвами добавил, что поддержит кандидатуру Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир во вторник.

По результатам голосования Дональд Трамп набрал 51% голосов, его ближайшие конкуренты Рон Десантис и Ники Хейли — 21% и 19% соответственно.

Штат Айова по традиции первым провел голосование, определяющее политика, который будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом осенью этого года.

Доминирующее положение экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии было и так неоспоримым, но его победа в Айове, в более широком контексте современной американской политики, является экстраординарной.

Большинство голосовавших на кокусах в Айове заявили телеканалу CBS, что считают Трампа фактическим победителем президентских выборов 2020 года, а среди сторонников Трампа этот показатель вырос до 90%.

Как правило, проигравшие кандидаты в президенты исчезают из памяти, так и не сумев избавиться от следов поражения. Однако Трампу (проигравшему на прошлых выборах Байдену) удалось убедить республиканцев — как в Айове, так и по всей стране — в том, что он не проиграл.

Победа Трампа также была широкой в демографическом аспекте. Он завоевал голоса молодых и пожилых, мужчин и женщин. Он также смог заручиться поддержкой евангелистов и консерваторов — в 2016 году это удалось ему с трудом.

По данным CBS News , около половины избирателей-республиканцев считают себя частью движения Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, сокращенно MAGA).

Три года назад он закончил свой первый президентский срок в жарких, порой скандальных дискуссиях, его кампания по оспариванию итогов выборов, на которых победил Джо Байден, вылилась в беспорядки в Капитолии 6 января.

Сейчас ему предстоят два уголовных процесса, связанных с теми действиями.

Теперь, став победителем предварительного голосования в Айове, он сделал первый значительный шаг к тому, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Трампу еще предстоит провести определенную работу, чтобы стать на этих выборах знаменем республиканцев. На следующей неделе он столкнется с более серьезным вызовом со стороны Ники Хейли в Нью-Гэмпшире, где, согласно опросам, его некогда доминирующее преимущество сократилось чуть ли не до однозначных чисел.

Однако он по-прежнему остается фаворитом в этой гонке, получив столь внушительную поддержку со стороны республиканцев Айовы.

В Айове не было реальных соперников