Что известно об ударах США и Британии по йеменским хуситам?

Поддержку Лондону и Вашингтону оказали также некоторые их союзники по коалиции.
В результате этих ударов в ночь с четверга на пятницу были поражены десятки целей, не обошлось и без жертв.
Хуситы заявили, что эти удары их не остановят, и они продолжат атаковать суда, перевозящие, как они утверждают, грузы в Израиль. Однако, по словам американцев, военные возможности хуситов в результате ударов были заметно ослаблены.
По каким целям наносились удары?
США заявили, что "нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 точках расположения боевиков-хуситов, которые пользуются поддержкой Ирана".
Среди этих целей Пентагон назвал радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.
Удары были нанесены по столице Йемене Сане, которая находится под контролем хуситов, а также по портовому городу Худайда и позициям хуситов в провинции Саада на северо-западе страны.
Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому в Аббсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадке для запуска беспилотников в Бани.
По словам представителя хуситов, в общей сложности было нанесено 72 удара.
Есть ли жертвы?
В результате налета пятеро хуситов были убиты и шестеро получили ранения, сообщил их представитель. В Пентагоне подчеркнули, что удары наносились исключительно по военным объектам с применением высокоточного оружия.
Какое именно оружие применили США и Великобритания?
Основной удар был нанесен военной авиацией с американского авианосца в Красном море и авиабаз, расположенных в регионе.
Американские военные корабли применили крылатые ракеты Tomahawk с GPS-наведением, способные уклоняться от средств ПВО противника.
Хотя о конкретном числе примененных ракет не говорилось, США отметили, что выпустили по целям более 100 высокоточных боеприпасов различных типов.
С британской стороны в операции приняли участие 4 многоцелевых истребителя Typhoon, поднятые с авиабазы на Кипре и оснащенные самонаводящимися бомбами. Сколько именно бомб было использовано, не уточняется.
Хотя в Красном море находятся два корабля Королевского ВМФ, ни один из них не предназначен для нанесения ударов по наземным целям, поэтому непосредственно в операции они не участвовали.
Как отреагировали на удар хуситы?
Хуситы утверждают, что наносят удары по судам в Красном море в ответ на действия израильских военных в Газе.
По их словам, любое судно, направляющееся в Израиль или связанное с ним, является законной целью. Однако при этом нападения часто осуществлялись на суда, никак с Израилем не связанные.
Что касается удара по самим хуситам, то их лидер Мохаммед аль-Бухайти заявил, что США и Великобритания скоро осознают, что совершили "величайшую ошибку в своей истории".
"Америка и Британия совершили ошибку, начав войну с Йеменом, потому что они не извлекают уроков из прошлого", — написал он в соцсетях, добавив, что "у каждого человека в мире есть два выбора: встать на сторону жертв геноцида или присоединиться к тем, кто этот геноцид устраивает".
Другой представитель хуситов выразился в том духе, что США и Британия ошибаются, если думают, будто могут помешать Йемену поддерживать палестинцев.
Иран, оказывающий помощь хуситам, назвал удары по целям в Йемене "очевидным нарушением суверенитета Йемена и его территориальной целостности", а также нарушением международного права.
Как Байден и Сунак оправдывают удары?
По словам американского президента, удары стали "прямым ответом" на нападения хуситов в Красном море.
"Эти атаки ставят под угрозу американских военнослужащих, гражданских моряков и наших партнеров, угрожают торговле и свободе навигации", — заявил Джо Байден.
А британский премьер Риши Сунак отметил, что действия коалиции были "необходимыми и пропорциональными" для защиты мирового судоходства.
"Несмотря на многочисленные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали нападения в Красном море, в том числе и на британские и американские военные корабли на этой неделе", — напомнил он, добавив, что "так продолжаться не может".
Удары США и Великобритании поддержали партнеры по коалиции, в которую входят Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Южная Корея.
В своем совместном заявлении союзники подчеркнули, что удары по целям в Йемене были нанесены "в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону".
"Эти высокоточные удары были направлены на то, чтобы разрушить и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни моряков разных стран на одном из самых важных морских путей в мире", — говорится в заявлении.
Что говорит Москва?
"Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", — заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Россия запросила на пятницу срочное заседание Совета Безопасности ООН "в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену".
Сама Россия с февраля 2022 года ведет полномасштабную и ничем не спровоцированную войну в Украине, жертвами которой стали десятки тысяч человек. Минобороны России регулярно утверждает, что наносит удары высокоточным оружием якобы по военным объектам, при этом жертвами этих ударов становится и мирное население.