Что говорят эксперты на Западе об ударах ATACMS и ответе РФ

В словах Фридмана между строк легко считывается критика в адрес Запада за нерасторопность, позволившая России в ожидании данного политического решения „переместить некоторые релевантные цели“ подальше от радиуса поражения дальнобойных ракет, имеющихся в распоряжении Украины, напоминает ученый. В конце августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия переместила 90 процентов своих бомбардировщиков на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS, чтобы заблаговременно обезопасить их от потенциальных ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины .

Бен Ходжес высказывается на этот счет даже резче. Он напоминает, что Вашингтон и далее ограничивает радиус применения этих ракет только приграничными российскими территориями, а администрация президента Джо Байдена, полагает он, в целом сделавшая для Украины много хорошего, все же не справилась с главным - четко поставить целью победу Украины. „А если у вас нет четко определенной стратегической цели, то, в конечном счете, вы получите много плохих политических решений, как это и случилось с администрацией Байдена“, - критикует Ходжес и предполагает, что робость в решениях Белого дома „является результатом постоянного излишнего страха перед тем, что Россия может прибегнуть к эскалации с применением ядерного оружия“.