Что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска?

Однако в апреле прошлого года папа Франциск упростил церемониал, посчитав существующие обряды Ватикана слишком помпезными. Изменения затронули как и саму церемонию, так и место захоронения.

Похороны папы римского, по сложившейся традиции, обычно происходят в течение от четырех до шести дней после смерти понтифика, а поминальные службы проводят девять дней. Пока дата похорон не установлена.

Франциск возглавил Католическую церковь в марте 2013 года после добровольного ухода с поста папы Бенедикта XVI. Он стал первым понтификом, родившимся в Новом Свете, и сильно изменил Ватикан.

Папа Римский Франциск I (до избрания носил имя Хорхе Марио Бергольо) скончался в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта.

Не будет и торжественной церемонии запечатывания гроба, папа Франциск распорядился, чтобы ритуал был больше похож на похороны обычного христианина.

Он также отказался от традиции выставлять тело покойного папы перед верующими в соборе святого Петра на катафалке — возвышенной платформе — вне гроба. Вместо этого скорбящим будет предложено отдать дань уважения, пока его тело будет находиться в гробу со снятой крышкой.

Отменил Франциск и другую традицию: раньше в гроб клали монеты, отчеканенные во время понтификата почившего папы и краткое описание его деяний.

Предыдущих понтификов хоронили в трех вложенных друг в друга гробах из кипариса, свинца и дуба. А папа Франциск выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком.

Голосовать за нового папу могут только те, кто еще не достиг возраста 80 лет — их называют „папабили“. Сейчас в коллегию входят 252 католических кардинала и 183 из них обладают правом голоса. Остальные могут принимать участие в дебатах о том, кто должен занять место нового папы.

Нового папу должны выбрать самые высокопоставленные чиновники Католической церкви, известные как Коллегия кардиналов. Их назначает непосредственно папа и обычно они являются рукоположенными епископами. Кроме того, все кардиналы — мужчины.

Франциск также станет первым папой за более чем столетие, который будет погребен за пределами Ватикана. Его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре, одной из четырех главных папских базилик в Риме. От обычных базилик их отличает то, что они непосредственно подчиняются папе Римскому.

Как выбирают нового папу римского и что такое конклав?

Когда папа Римский умирает (или уходит в отставку, как это произошло с папой Бенедиктом XVI в 2013 году), кардиналы созываются на собрание в Ватикане, после чего проводится конклав — так называют выборы.

В период между смертью папы и избранием его преемника Церковью управляет Коллегия кардиналов, а Святой Престол считается вакантным.

Выборы проходят в строгой тайне в Сикстинской капелле, известной по росписи Микеланджело.