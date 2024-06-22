Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги

В ходе процесса прокуроры утверждали, что семья потратила больше на свою собаку, чем на прислугу.

Они также утверждали, что члены семьи, состояние котрой оценивается примерно в 37 млрд. фунтов стерлингов (почти 47 млрд. долларов), редко разрешали им покидать дом в богатом районе Женевы Колоньи.

Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за работу по 18 часов в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, требуемой по швейцарскому законодательству.

Но они были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.

Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу.

Старшие члены семьи, которым за 70 лет, не присутствовали на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое здоровье. Аджай и Намрата были там, но не явились в суд для вынесения приговора. Их адвокат заявил, что они намерены обжаловать это решение.

Прокурор Женевы призвал к их немедленному задержанию.

Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, международной группой компаний, имеющей интересы в сфере нефти, газа и банковских услуг. Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.

Это не уже первый случай, когда Женева, где сконцентрировано много богатых семей и офисов международных компаний, оказывается в центре внимания из-за плохого обращения со служащими.