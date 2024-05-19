Член военного кабинета Израиля выступил с ультиматумом по Газе

По мнению Ганца, план должен включать шесть целей: освобождение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация Газы, израильский контроль над сектором, создание в нём гражданской администрации совместно с США, ЕС и арабскими странами, а также возвращение израильтян, эвакуированных из-за обстрелов с севера страны в свои дома.
"Нетаньяху десять лет назад поступил бы правильно. Готовы ли вы сегодня поступить правильно и патриотично?" — обратился Ганц к премьеру.
Администрация Нетаньяху заявила, что требования Ганца будут означать поражение Израиля, отказ от освобождения большинства заложников, сохранение у власти ХАМАС и создание палестинского государства.
Ганц в ответ сообщил, что у него нет планов создавать палестинское государство.
Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант в телеобращении к нации заявил, что отсутствие чёткого плана по Газе означает, что после войны израильская сторона вынуждена будет взять на себя управление сектором.
Галант призвал Нетаньяху подтвердить, что после завершения боевых действий Израиль не будет устанавливать военный и административный контроль над Газой, а передаст его в руки местных политических сил, не связанных с ХАМАС. Нетаньяху ответил, что не готов к передаче контроля до полного уничтожения палестинской группировки.