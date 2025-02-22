2025.02.22 14:27

Чистки в армии США: Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов

 
BBC Russian
Charles Q. Brown Jr.
Charles Q. Brown Jr.
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В руководстве армии США масштабные перестановки. Президент США Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна. В свою очередь, новый глава Пентагона Пит Хегсет отправил в отставку еще двух высокопоставленных военных: начальника штаба ВМФ адмирала Лизу Франкетти и замглавы штаба ВВС генерала Джима Слайфа.

Об увольнении генерала Чарльза Брауна Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth. Он поблагодарил Брауна за более чем 40-летнюю службу стране. „Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего“, — написал Трамп.

Президент США в том же сообщении объявил имя преемника Брауна. Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна — по словам президента, это „опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и „военный“ со значительным опытом межведомственных и специальных операций“.

Трамп напомнил, что Кейн сыграл важную роль во время борьбы с группировкой „Исламское государство“ (признано террористическим в РФ) и справился с этим „за несколько недель“. Кроме того, президент США раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот в свое время не повысил Кейна. „Вместе с Питом Хегсетом генерал Кейн и наши военные восстановят мир силой, выведут Америку на первое место и восстановят наши вооруженные силы“, — написал Трамп и добавил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету „выдвинуть кандидатуры на пять дополнительных должностей высокого уровня“.

CNN обращает внимание на необычный выбор Трампа: Дэн Кейн сейчас находится в отставке и не является „четырехзвездочным генералом“, которых принято назначать на такой высокий пост.

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