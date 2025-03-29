Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1002 человек, еще 2376 получили ранения, сообщила военная администрация этой страны в субботу, 29 марта. Не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.

От землетрясения пострадали объекты инфраструктуры, включая дороги, мосты и здания, что привело к жертвам среди гражданского населения, заявили местные власти. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Большинство разрушений пришлось на Мандалай - второй по величине город страны, его население превышает 1,5 млн человек. В 17 километрах от Мандалая находился эпицентр подземных толчков.