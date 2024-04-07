Число жертв землетрясения на Тайване возросло до тринадцати

Отмечается также, что 6 апреля в уезде Хуалянь был зафиксирован еще один подземный толчок, на этот раз магнитудой 5,2. В регионе, расположенном в 100 километрах к югу от Тайбэя, за несколько дней после землетрясения было зафиксировано более 300 афтершоков.

Согласно отчету корреспондента AFP , наблюдавшего за процессом, спасатели из государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Тайваня вывезли 28 человек из отрезанных землетрясением районов в национальном парке Тароко уезда Хуалянь, где находился эпицентр землетрясения.

Спустя три дня после землетрясения на Тайване число погибших возросло до 13 человек, сообщают местные власти в субботу, 6 апреля. Количество увеличилось после обнаружения еще трех тел на туристической тропе, отмечается в сообщении. Крмое того, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Пострадали или отрезаны от внешнего мира более 1500 человек

По последним данным, в результате сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване пострадали 1145 человек. Еще 440 туристов и жителей остались отрезанными от внешнего мира в различных местах национального парка, но, по словам властей, находятся в безопасности.

По словам министерства внутренних дел острова, некоторые поврежденные участки дорог были восстановлены. Правительство пытается как можно скорее вывезти застрявших людей в безопасные места, но проливной дождь усложнил работу. Вечером 6 апреля ожидается прибытие поисковой группы из Турции, которая, используя свой опыт и специальное оборудование, поможет найти пропавших людей в труднодоступных местах страны.

Сильнейшее землетрясение за последние 25 лет