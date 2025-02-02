Число жертв удара РФ по жилому дому в Полтаве возросло до 14

Как минимум семь областей Украины подверглись массированным воздушным атакам РФ вечером 31 января, в ночь и утром в субботу, 1 февраля. При атаках были применены „ракеты, ударные дроны, авиабомбы“, прокомментировал произошедшее президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале 1 февраля. Под удары РФ попали Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области, указал украинский лидер.

Накануне утром российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Полтаве. В результате в здании обрушился один из подъездов. Спасатели извлекли из-под завалов 22 человека.

Число погибших в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Полтаве, совершенному 1 февраля, увеличилось до 14 человек, среди погибших - двое детей. Пострадали минимум 17 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщили в воскресенье, 2 февраля, в Полтавский областной администрации.

В Сумской области в результате российского авиаудара по Юнаковской общине погибли трое патрульных полицейских. Об этом в в своем Telegram-канале сообщила Сумская ОВА.

По данным региональных властей, по Харьковской области войска РФ выпустили как минимум 17 ракет и шесть беспилотников, атаки продолжились и утром. В Харькове один человек погиб, четверо ранены в одном из мест „прилета“ беспилотника, а в другом районе в результате атаки частично обрушился частный дом и повреждены еще 16 строений, заявил мэр города Игорь Терехов.