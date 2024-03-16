Число жертв удара по Одессе достигло 21. В больнице умер спасатель

Всего в результате ударов пострадали около 70 человек. В больницах находятся 39 человек, восемь из них - в тяжелом состоянии. Среди погибших были медик и ещё один спасатель.

В городе в субботу объявлен траур - уже во второй раз за последний месяц. В прошлый раз траур объявлялся после гибели более 10 человек, в том числе детей, после попадания беспилотника в жилой дом. Число жертв удара 15 марта ещё больше.

Накануне российские военные нанесли по одному и тому же месту в Одессе два удара, предположительно баллистическими ракетами "Искандер": жертвами второго удара стали медики и спасатели, прибывшие на место устранять последствия первого.