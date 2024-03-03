Число жертв ночной атаки РФ на Одессу возросло до десяти

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ на Одессу в ночь на субботу, 2 марта, возросло до десяти человек. Об этом сообщили утром 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По словам Кипера, рядом с телом женщины найден погибший младенец в возрасте менее 1 года. Спасатели продолжают разбор завалов.

3 марта в Одессе и Одесской области объявлен траур

Накануне утром из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон, спасатели достали тело ребенка в возрасте, как указывается, от 3 до 5 лет. Он стал третьей жертвой налета дронов. Позже в субботу спасатели сообщили еще о пяти погибших.

Ранее вечером 2 марта под завалами нашли тела 3-месячного ребенка и его матери, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.