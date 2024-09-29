2024.09.29 11:00

Число жертв наводнения в Польше возросло до 9 человек

 
Deutsche Welle
Tiksliai įvertinti audros „Boris“ padarinius Vidurio Europoje dar anksti, tačiau draudikai jau dabar teigia patirsiantys rekordinius nuostolius
Tiksliai įvertinti audros „Boris“ padarinius Vidurio Europoje dar anksti, tačiau draudikai jau dabar teigia patirsiantys rekordinius nuostolius
ФОТО: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock | Vida Press

После обнаружения еще двух тел число погибших при наводнении в Польше увеличилось до 9. За время бедствия 4778 жителей страны были вынуждены эвакуироваться.

В Польше число погибших в результате масштабных наводнений на юго-западе страны достигло 9 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Такие данные сообщил главный комендант польской полиции Марек Борон в ходе открытой части заседания правительства в субботу, 28 сентября.

Таким образом, число жертв наводнения в Польше, по сравнению с последними известными данными, увеличилось еще на два человека. Их тела пока не опознали, указал Борон.

Он добавил, что за прошедшие сутки в городе Лёндрек-Здруй 20 человек были эвакуированы в связи с риском обрушения зданий. В общей сложности на фоне стихийного бедствия 4778 поляков были вынуждены временно покинуть свои дома. Указывается, что на местах с пострадавшими от наводнений работают психологи.

Помощь пострадавшим от наводнений в Польше

Благодаря задействованию полицейских и военных вертолетов от непосредственной опасности были спасены „199 человеческих жизней“, отчитался Марек Борон. Также в операции по спасению участвуют дроны, автомобили и автобусы, уточнил он.

В то же время, судя по словам главы польской полиции, злоумышленники пользуются бедственным положением людей: в районах катастрофы было зафиксировано 22 случая мародерства и других преступлений, в частности мошенничества с мнимым сбором пожертвований.

По данным польского информагентства PAP, к сегодняшнему дню правительство Польши выделило 623 млн злотых (в пересчете: 146 млн евро) на помощь пострадавшим от наводнений.

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Источник
Deutsche Welle
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