Число жертв наводнения в Польше возросло до 9 человек

В Польше число погибших в результате масштабных наводнений на юго-западе страны достигло 9 человек. Еще один человек считается пропавшим без вести. Такие данные сообщил главный комендант польской полиции Марек Борон в ходе открытой части заседания правительства в субботу, 28 сентября.

Таким образом, число жертв наводнения в Польше, по сравнению с последними известными данными, увеличилось еще на два человека. Их тела пока не опознали, указал Борон.