Число жертв наводнения в Испании превысило 200 человек

Катастрофические проливные дожди

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на кв. м. В небольшой деревне Чива на квадратный метр выпал 491 литр дождя. Это соответствует годичному объему осадков в регионе. Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома.