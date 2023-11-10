Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

По данным Eurostat, основными странами ЕС по числу беженцев из Украины, получивших временную защиту, остаются Германия (1 млн 194 900 человек, или 28,3% от общего числа), Польша (958 655 человек, или 23,1%) и Чехия (357 960 человек, или 8,8%).

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины была задействована в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель - не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.