Число пострадавших от удара РФ по Запорожью выросло до 113

Количество пострадавших в результате российского удара по городу Запорожье, нанесенного накануне, возросло до 113 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил утром в четверг, 9 января, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Как стало известно ранее, вследствие атаки РФ погибли 13 человек.