Число погибших в результате циклона на архипелаге Майотта может превысить тысячу, заявили власти

На Майотте живет немало мигрантов без необходимых документов, которые прибыли на французскую территорию в поисках убежища. Предполагается, что именно эти люди пострадали больше всего: многие из них живут в возведенных из подручных средств укрытиях.

Один из жителей Мамудзу рассказал, что стоит в очереди за помощью. „У нас нет воды уже три дня, так что мы уже не выдерживаем. Пытаемся получить хотя бы немного, чтобы можно было жить, потому что мы не знаем, когда снова дадут воду“, — говорит этот человек.