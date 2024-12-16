Число погибших в результате циклона на архипелаге Майотта может превысить тысячу, заявили власти

Майотта — заморский регион Франции и спорная территория, так как Коморы считают ее своей. Регион расположен в западной части Индийского океана между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром. Там продолжается спасательная операция после удара циклона „Шидо“, обрушившегося в ночь на 14 декабря и вызвавшего масштабные разрушения.
Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил местным СМИ, что число погибших может значительно вырасти.
„Я думаю, их наверняка будет несколько сотен, может быть, мы достигнем тысячи, даже нескольких тысяч“, — сказал Бьевиль, выступая на канале Mayotte La 1ere.
Предположительно, удар „Шидо“ привел к разрушению целых населенных пунктов. Скорость ветра достигала 225 км/ч.
„Дороги полностью перекрыты, и проехать практически невозможно… Нам понадобятся вода и продовольствие, и их придется перевозить“, — сказал Амбдилвахед Сумайла, мэра города Мамудзу, административного центра территории.
В воскресенье, 15 декабря, на Майотту прилетел первый самолет с медработникам, лекарствами и готовой для переливания кровью с острова Реюньон. Реюньон — заморская территория Франции примерно в 1400 км от Майотты — служит логистической базой для спасательной операции.
110 спасателей из Франции уже отправились на Майотту, однако операция по доставке помощи и сотрудников служб еще продолжается. В понедельник на территорию должен отправиться министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо. Вместе с ним на остров приедут еще 160 спасателей.
На Майотте живет немало мигрантов без необходимых документов, которые прибыли на французскую территорию в поисках убежища. Предполагается, что именно эти люди пострадали больше всего: многие из них живут в возведенных из подручных средств укрытиях.
Население группы островов Майотта составляет 320 тыс. человек, многие местные жители говорят о недостатке продовольствия, питьевой воды и крыши над головой.
Один из жителей Мамудзу рассказал, что стоит в очереди за помощью. „У нас нет воды уже три дня, так что мы уже не выдерживаем. Пытаемся получить хотя бы немного, чтобы можно было жить, потому что мы не знаем, когда снова дадут воду“, — говорит этот человек.
Еще один житель Мамудзу сказал агентству Reuters: „Ощущение такое, что пережил ядерную войну. На моих глазах исчез целый район“.
Майотта практически полностью зависит от финансовой помощи Франции, около 75% населения этой территории живет за чертой бедности, каждый третий является безработным.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с „нашими согражданами на Майотте, которые испытали несколько часов ужаса, а некоторые потеряли все, что у них было, расстались с жизнью“.
Циклон „Шидо“ в воскресенье также ударил по Мозамбику, что привело к разрушениям и отключениям электричества в нескольких регионах.
Официальный сайт французского туристического агентства сообщает, что архипелаг Майотта — это „пример невероятного разнообразия флоры и фауны, идеальное место для любителей исследовать морские глубины“.