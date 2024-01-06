Число погибших в ходе землетрясений в Японии превысило 100

Количество погибших в результате серии землетрясений в Японии достигло 110 человек. Такие данные местные власти привели в субботу, 6 января. Еще 210 человек числятся пропавшими без вести. Тем самым число смертей достигло пика с 2016 года - тогда в результате землетрясений в префектуре Кумамото на юго-западе страны погибли более 270 человек.

Премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе экстренного заседания призвал министров как можно скорее восстановить дороги, чтобы доставить помощь населению в районах, оказавшихся отрезанными от транспортной сети. Поиски выживших под завалами продолжаются, однако спасательную операцию осложняют не только поврежденные автотрассы, но и погодные условия, а также последствия примерно тысячи оползней.

Десятки тысяч жителей Исикавы - без света и водоснабжения