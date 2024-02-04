Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до 28

На утро воскресенья из-под завалов извлечены тела 28 человек, среди них один ребёнок. Сообщается также о не менее чем десяти раненых. Под завалами могут ещё оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

В обстреле представители так называемой "ЛНР" обвиняют украинских военных. Назначенный Россией глава "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. ТАСС со ссылкой на следствие утверждает, что удар мог быть нанесён из установки HIMARS, в заявлении МИД России говорится о "западном вооружении". Украинская сторона сообщения об обстреле не комментировала.