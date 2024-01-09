Число погибших от землетрясения в Японии выросло до 180, и одновременно резко сократилось число пропавших

Число подтвержденных смертей за сутки выросло на 12 человек: в понедельник погибшими считались 168 человек.
В списке пропавших без вести накануне числились 323 человека, а во вторник их стало 120. Как пояснили власти префектуры Исикава, родственники вычеркнутых из списка вышли на связь и сообщили, что нашли своих родных.
Как передает агентство AFP, в организованных властями временных убежищах сейчас живут около 30 тысяч человек. Почти 60 тысяч домохозяйств после серии мощных толчков остаются без воды, 15,6 тысячи — без электричества.