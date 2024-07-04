Чьи интересы выразил Орбан во время визита в Киев

Мандата говорить от имени ЕС у Орбана не было

У Виктора Орбана не было официального мандата Брюсселя на то, чтобы оглашать подобные мирные инициативы, хотя о его намерении посетить Киев лидеры стран Евросоюза, разумеется, знали, сообщил DW на условиях анонимности европейский дипломат, работающий в миссии ЕС в Украине. „Этот визит был в некотором роде гибридным, ведь во время переговоров Орбан и Зеленский обсуждали преимущественно двусторонние отношения, переживающие сейчас очень сложный этап. Но, с другой стороны, поводом для визита стало все-таки начало председательства Венгрии в ЕС“, - отметил собеседник. Он подчеркнул, что в офисе президента Украины предложения Орбана о прекращении огня с РФ восприняли „исключительно как инициативу Будапешта, а не как послание от имени всего ЕС“.