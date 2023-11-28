Четвертый этап обмена: 11 израильтян и 33 палестинца вернулись домой

В ближайшие два дня ХАМАС обязался освободить еще 20 женщин и детей, поскольку перемирие с Израилем было продлено до утра четверга.

При этом надежды на то, что оно может перерасти в нечто более постоянное, представляются нереальными, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что война не закончена.

В обмен на заложников после полуночи по местному времени из израильских тюрем были освобождены 33 палестинца - женщины и подростки в возрасте до 19 лет.



Телеканал Quds News Network, связанный с ХАМАС, опубликовал кадры, на которых палестинцы на Западном берегу реки Иордан радостно встречают автобус с освобожденными заключенными.