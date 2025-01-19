2025.01.19 14:05

Чем натереть кран и раковину, чтобы налет тут же отпал

 
rus.DELFI.lv
Virtuvės plautuvė
Virtuvės plautuvė
ФОТО: Pressmaster | Shutterstock

Мы любим хорошие советы по уборке, особенно если они суперпростые и супербыстрые! Последний совет обещает подарить вам сверкающую кухонную раковину, очищенную от накипи, всего за несколько минут. Об этом фантастическом трюке, пишет Telegraf со ссылкой на Mirror.

Раковина и кран будут сиять, если натереть их особыми подручными средствами.

Так, кухонная мойка будет сверкать, как и кран, если выполнить простую очистку в несколько этапов. Что важно, дорогая бытовая химия из магазина вам не потребуется, есть действенные и доступные альтернативы.

Во-первых, намочите ткань в небольшом количестве обычного уксуса, а затем оберните ею известковый налет на кране (обычно отложения скапливаются у основания). Пока уксус делает свою работу, вам нужно приготовить пасту для чистки раковины. Для этого сделайте смесь из трех ингредиентов: соли, лимонного сока и небольшого количества пищевой соды.

Второй шаг очистки раковины: нанесите пасту на внутреннюю часть мойки с помощью тряпки или губки для мытья посуды. Вы также можете использовать зубную щетку, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Смойте смесь с раковины, промойте чистой водой и кран. В результате раковина будет идеально чистой и блестящий, а кран – сиять.

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