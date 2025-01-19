Чем натереть кран и раковину, чтобы налет тут же отпал

Раковина и кран будут сиять, если натереть их особыми подручными средствами.

Так, кухонная мойка будет сверкать, как и кран, если выполнить простую очистку в несколько этапов. Что важно, дорогая бытовая химия из магазина вам не потребуется, есть действенные и доступные альтернативы.

Во-первых, намочите ткань в небольшом количестве обычного уксуса, а затем оберните ею известковый налет на кране (обычно отложения скапливаются у основания). Пока уксус делает свою работу, вам нужно приготовить пасту для чистки раковины. Для этого сделайте смесь из трех ингредиентов: соли, лимонного сока и небольшого количества пищевой соды.