Чехия закупит на доходы от активов РФ снаряды для Украины

„Таким образом, мы сможем закупить дополнительные сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по поставке снарядов“, - написала Чернохова в соцсети Х.

Она отметила, что решение не только позволит поддержать Украину с помощью ресурсов, принадлежавших России, но и сохранит государственные финансы европейских стран.

Чешская инициатива по закупке снарядов