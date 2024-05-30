2024.05.30 21:27

Чехия тоже не против использования своего оружия по целям на территории России

 
bbcrussian.com
Ukrainos karys laiko 155 mm sviedinį
Ukrainos karys laiko 155 mm sviedinį
ФОТО: AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна присоединяется к группе союзников Украины, которые не возражают против использования поставленного ими оружия по целям на территории России.

Липавский сказал журналистам во время неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Праге, что у «Чешской республики в принципе нет проблем» с применением ее вооружений против российских целей.

Он добавил, что Чехия не должна диктовать политику своим союзникам, но поскольку российские военные запускают ракеты с самолетов, лучше пытаться сбивать самолеты, а не выпускаемые ими ракеты.

По словам Липавского, страны НАТО должны полагаться на нормы международного права, и в соответствии с ним, Украина очевидно имеет право на защиту от воздушных ударов по своей территории.

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