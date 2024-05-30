Чехия тоже не против использования своего оружия по целям на территории России

Липавский сказал журналистам во время неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Праге, что у «Чешской республики в принципе нет проблем» с применением ее вооружений против российских целей.

Он добавил, что Чехия не должна диктовать политику своим союзникам, но поскольку российские военные запускают ракеты с самолетов, лучше пытаться сбивать самолеты, а не выпускаемые ими ракеты.