2024.05.11 17:35

Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России Аверьянова

 
Deutsche Welle
ФОТО: Sipa Press/Scanpix
Андрей Аверьянов подозревается в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. Там хранились боеприпасы фирмы болгарского бизнесмена Гебрева, предположительно поставлявшего оружие в Украину.

Полиция Чехии объявила в розыск главу воинской части 29155 Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) генерала Андрея Аверьянова, которого называли одним из организаторов взрывов на складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. В базе данных на сайте полиции по состоянию на субботу, 11 мая, указаны приметы Аверьянова, напротив графы "Опасен" стоит пометка "Да".

В конце апреля Чехия объявила, что считает доказанной причастность ГРУ к взрывам во Врбетице, которые стали результатом операции против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Ведомство назвало случившееся элементом "долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки" с целью прекращения поставок оружия и боеприпасов для украинской армии в сепаратистские районы Донбасса.

По данным расследователей The Insider и Bellingcat, сотрудники ГРУ совершили диверсию на складе, где хранилось оружие Гебрева, поскольку тот был одним из главных поставщиков боеприпасов для Украины во время активной фазы конфликта в Донбассе в 2014 году.

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