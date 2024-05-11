Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России Аверьянова

Полиция Чехии объявила в розыск главу воинской части 29155 Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) генерала Андрея Аверьянова, которого называли одним из организаторов взрывов на складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. В базе данных на сайте полиции по состоянию на субботу, 11 мая, указаны приметы Аверьянова, напротив графы "Опасен" стоит пометка "Да".

В конце апреля Чехия объявила, что считает доказанной причастность ГРУ к взрывам во Врбетице, которые стали результатом операции против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Ведомство назвало случившееся элементом "долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки" с целью прекращения поставок оружия и боеприпасов для украинской армии в сепаратистские районы Донбасса.