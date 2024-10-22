Чего от БРИКС хочет Россия

При этом, по его мнению, развивающиеся страны могут быть заинтересованы в участии как в БРИКС, так и в системе BRICS Bridge не из-за идеологических различий с США, а по экономическим причинам. „И не как способ даже насолить США, а как возможность осуществлять реально быстрые расчеты“, - пишет экономист, уточняя, что 5-7% международных платежей в долларах притормаживают из-за комплаенса американских банков-корреспондентов. Объединение БРИКС , убежден он, опирается на „философское понимание неэффективности, несправедливости современного мироустройства“.

Внутри БРИКС много политических противоречий

Продвижение площадки БРИКС под брендом „нового мирового порядка“ Москве удается, считает политический аналитик и редакционный директор онлайн-портала Riddle Антон Барбашин. В разговоре с DW он отмечает растущую экономическую и политическую роль отдельных членов БРИКС с начала полномасштабной войны в Украине - Индии, Китая и ОАЭ. В организации по части инициатив заметно выделяется Россия, хотя большая часть из них не реализуется или остается на уровне малозаметных спортивных „Игр БРИКС“, уверен Барбашин: „Проект единой валюты провалился, и пока только Иран начал работать с Россией по формированию альтернативной финансовой архитектуры (на основе российской платежной системы „Мир“. - Ред.)“. Эксперт полагает, что БРИКС остается „клубом по интересам“: каждый участник сфокусирован на повышении своего влияния, наращивании экономических связей и заключении хороших сделок. „Тут Россия выступает главным донором дешевых энергоресурсов для остальных, в силу давления стран Запада“, - напоминает специалист.