Часы пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,38 млн евро

Золотые карманные часы одного из пассажиров "Титаника" были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу. 27 апреля. Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son. Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.